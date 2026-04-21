Vide-grenier Cour du Prieuré (face à la Mairie) Biches

Biches

Vide-grenier

Cour du Prieuré (face à la Mairie) 12-13 rue Saint Victor Biches Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 07:30:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Vide-grenier de 7h30 à 19h dans la cour du prieuré, en face de la mairie. Restauration et buvette. Entrée libre, emplacement gratuit.

Organisé par les Amis du Prieuré Saint-Victor. .

Cour du Prieuré (face à la Mairie) 12-13 rue Saint Victor Biches 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 86 08 50

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Biches a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan