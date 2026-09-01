Vide grenier Chez Mémé Suzanne Blosseville
dimanche 13 septembre 2026 · Chez Mémé Suzanne · Blosseville
Informations pratiques
Blosseville
Vide grenier
Chez Mémé Suzanne 7 Rue de la Forge Blosseville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La Foire à Tout de Mémé Suzanne revient le 13 septembre avec son lot de surprises !
Les inscriptions sont ouvertes au 06 11 01 21 12 !
Venez chiner, vendre et passer un bon moment dans la bonne humeur, dans ce cadre qu’on aime tant ❤️
Exposants 3 € le mètre
Une boisson chaude + une viennoiserie offertes aux exposants
Rendez-vous de 8h à 19h
Musique live le soir et jeux géants en bois toute la journée .
Chez Mémé Suzanne 7 Rue de la Forge Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 01 21 12
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Blosseville a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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