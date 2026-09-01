Vide grenier Chez Mémé Suzanne Blosseville

Informations pratiques

Blosseville

Vide grenier

Chez Mémé Suzanne 7 Rue de la Forge Blosseville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La Foire à Tout de Mémé Suzanne revient le 13 septembre avec son lot de surprises !

Les inscriptions sont ouvertes au 06 11 01 21 12 !

Venez chiner, vendre et passer un bon moment dans la bonne humeur, dans ce cadre qu’on aime tant ❤️

Exposants 3 € le mètre

Une boisson chaude + une viennoiserie offertes aux exposants

Rendez-vous de 8h à 19h

Musique live le soir et jeux géants en bois toute la journée .

Chez Mémé Suzanne 7 Rue de la Forge Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 01 21 12

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Blosseville a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre