Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Rue du Télégraphe Bourbriac

Vide grenier Rue du Télégraphe Bourbriac dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Rue du Télégraphe

Adresse : Complexe du Roudoué Tennis Club

Ville : 22390 Bourbriac

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-12T08:00:00

Fin : 2026-04-12T

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Bourbriac

Vide grenier

Rue du Télégraphe Complexe du Roudoué Tennis Club Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

À vos agendas ! Le Tennis Club de Bourbriac organise son vide-greniers ! Vous pouvez commencer à trier vos placards, vos garages, vos greniers…. Petite restauration et buvette sur place.   .

Rue du Télégraphe Complexe du Roudoué Tennis Club Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 73 18 53 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier Bourbriac a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Bourbriac (Côtes-d'Armor)