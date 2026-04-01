Vide grenier Rue du Télégraphe Bourbriac

Bourbriac

Vide grenier

Rue du Télégraphe Complexe du Roudoué Tennis Club Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

À vos agendas ! Le Tennis Club de Bourbriac organise son vide-greniers ! Vous pouvez commencer à trier vos placards, vos garages, vos greniers…. Petite restauration et buvette sur place. .

Rue du Télégraphe Complexe du Roudoué Tennis Club Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 73 18 53 42

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English :

L’événement Vide grenier Bourbriac a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol