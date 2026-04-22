Vide grenier & Bourse aux plantes O’Case Affaire Galiax
Vide grenier & Bourse aux plantes O’Case Affaire Galiax dimanche 10 mai 2026.
Galiax
Vide grenier & Bourse aux plantes
O’Case Affaire GALIAX Galiax Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Envie de chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en plein air ? Ne manquez pas ce rendez-vous convivial au cœur de la campagne !
Au programme
Vide-greniers pour dénicher de bonnes affaires
Bourse aux plantes pour les passionnés de jardin
Ambiance chaleureuse et rencontres locales
2€ le mètre places limitées !
Buvette & restauration sur place pour se régaler toute la journée
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O’Case Affaire GALIAX Galiax 32160 Gers Occitanie +33 5 37 07 36 99
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English :
Would you like to bargain, sell or simply have a good time outdoors? Don’t miss this convivial event in the heart of the countryside!
On the program:
Garage sale for bargain hunters
Plant fair for garden enthusiasts
Warm atmosphere and local encounters
2? per metre ? places limited!
Refreshment bar & on-site catering for all-day enjoyment
L’événement Vide grenier & Bourse aux plantes Galiax a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65