Galiax

Vide grenier & Bourse aux plantes

O’Case Affaire GALIAX Galiax Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Envie de chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en plein air ? Ne manquez pas ce rendez-vous convivial au cœur de la campagne !

Au programme

Vide-greniers pour dénicher de bonnes affaires

Bourse aux plantes pour les passionnés de jardin

Ambiance chaleureuse et rencontres locales

2€ le mètre places limitées !

Buvette & restauration sur place pour se régaler toute la journée

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O’Case Affaire GALIAX Galiax 32160 Gers Occitanie +33 5 37 07 36 99

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English :

Would you like to bargain, sell or simply have a good time outdoors? Don’t miss this convivial event in the heart of the countryside!

On the program:

Garage sale for bargain hunters

Plant fair for garden enthusiasts

Warm atmosphere and local encounters

2? per metre ? places limited!

Refreshment bar & on-site catering for all-day enjoyment

L’événement Vide grenier & Bourse aux plantes Galiax a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65