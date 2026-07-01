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AGENDA · Bresse-sur-Grosne

Vide Grenier Bresse-sur-Grosne

dimanche 19 juillet 2026 · Bresse-sur-Grosne

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
71460 Bresse-sur-Grosne
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Bresse-sur-Grosne

Vide Grenier

Le Bourg Bresse-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Organisation Comité des Fêtes
Pas de réservation sauf pour les Bressois
Emplacements 10 ml avec véhicules
Installation à partir de 6h00
Buvette-Restauration   .

Le Bourg Bresse-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 54 23 

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Bresse-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-07-01 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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