Vide Grenier Bresse-sur-Grosne
dimanche 19 juillet 2026 · Bresse-sur-Grosne
Informations pratiques
Bresse-sur-Grosne
Vide Grenier
Le Bourg Bresse-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Organisation Comité des Fêtes
Pas de réservation sauf pour les Bressois
Emplacements 10 ml avec véhicules
Installation à partir de 6h00
Buvette-Restauration .
Le Bourg Bresse-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 54 23
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Bresse-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-07-01 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne