Informations pratiques

Bresse-sur-Grosne

Vide Grenier

Le Bourg Bresse-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Organisation Comité des Fêtes

Pas de réservation sauf pour les Bressois

Emplacements 10 ml avec véhicules

Installation à partir de 6h00

Buvette-Restauration .

Le Bourg Bresse-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 54 23

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Bresse-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-07-01 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne