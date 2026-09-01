Vide grenier brocante à la lampe Le Rytz Usseau
samedi 26 septembre 2026 · Le Rytz · Usseau
Informations pratiques
Usseau
Vide grenier brocante à la lampe
Le Rytz 12 place Maurice Bedel Usseau Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
Première édition du vide grenier brocante à la lampe, venez chiner et mettez vous en quête de bonnes affaires, ou vendre ( 1€ le m. ) en nocturne à Usseau , Au Rytz Sur le terrain derrière le bar, dans le bourg. Munissez vous de votre lampe pour ne pas passer à coté de belles trouvailles! ambiance conviviale garentie!! Attention , vêtements, jouets et puericultures interdits!!
restauration, buvette .
Le Rytz 12 place Maurice Bedel Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 72 27 guerin.s.u@outlook.fr
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English : Vide grenier brocante à la lampe
L’événement Vide grenier brocante à la lampe Usseau a été mis à jour le 2026-09-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne