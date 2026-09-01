Vide grenier brocante à la lampe Le Rytz Usseau

Informations pratiques

Usseau

Vide grenier brocante à la lampe

Le Rytz 12 place Maurice Bedel Usseau Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :

2026-09-26

Première édition du vide grenier brocante à la lampe, venez chiner et mettez vous en quête de bonnes affaires, ou vendre ( 1€ le m. ) en nocturne à Usseau , Au Rytz Sur le terrain derrière le bar, dans le bourg. Munissez vous de votre lampe pour ne pas passer à coté de belles trouvailles! ambiance conviviale garentie!! Attention , vêtements, jouets et puericultures interdits!!

restauration, buvette .

Le Rytz 12 place Maurice Bedel Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 72 27 guerin.s.u@outlook.fr

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English : Vide grenier brocante à la lampe

L’événement Vide grenier brocante à la lampe Usseau a été mis à jour le 2026-09-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne