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VIDE GRENIER, BROCANTE Saint-Privat-de-Vallongue

VIDE GRENIER, BROCANTE Saint-Privat-de-Vallongue

VIDE GRENIER, BROCANTE Saint-Privat-de-Vallongue dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place du marché

Ville : 48240 Saint-Privat-de-Vallongue

Département : Lozère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 2 2 Journée

Saint-Privat-de-Vallongue

VIDE GRENIER, BROCANTE

Place du marché Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

A Saint Privat de Vallongue la place du marché s’anime pour un vide grenier et un marché toute la journée. Vous pourrez aussi profiter d’une aire de jeux pour enfant , de tripoux sur réservation ainsi que grillade frite et buvette sur place.
A Saint Privat de Vallongue la place du marché s’anime pour un vide grenier et un marché toute la journée. Vous pourrez aussi profiter d’une aire de jeux pour enfant , de tripoux sur réservation ainsi que grillade frite et buvette sur place.   .

Place du marché Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 98 03 10 85 

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English :

In Saint Privat de Vallongue, the market square comes alive with an all-day garage sale and market. You can also enjoy a children’s play area, tripoux (on reservation) and a barbeque with French fries and refreshments.

L’événement VIDE GRENIER, BROCANTE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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