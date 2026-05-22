Saint-Privat-de-Vallongue

VIDE GRENIER, BROCANTE

Place du marché Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

A Saint Privat de Vallongue la place du marché s’anime pour un vide grenier et un marché toute la journée. Vous pourrez aussi profiter d’une aire de jeux pour enfant , de tripoux sur réservation ainsi que grillade frite et buvette sur place.

A Saint Privat de Vallongue la place du marché s’anime pour un vide grenier et un marché toute la journée. Vous pourrez aussi profiter d’une aire de jeux pour enfant , de tripoux sur réservation ainsi que grillade frite et buvette sur place. .

Place du marché Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 98 03 10 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Saint Privat de Vallongue, the market square comes alive with an all-day garage sale and market. You can also enjoy a children’s play area, tripoux (on reservation) and a barbeque with French fries and refreshments.

L’événement VIDE GRENIER, BROCANTE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère