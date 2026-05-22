VIDE GRENIER, BROCANTE Saint-Privat-de-Vallongue
VIDE GRENIER, BROCANTE Saint-Privat-de-Vallongue dimanche 7 juin 2026.
Saint-Privat-de-Vallongue
VIDE GRENIER, BROCANTE
Place du marché Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : 2 – 2 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
A Saint Privat de Vallongue la place du marché s’anime pour un vide grenier et un marché toute la journée. Vous pourrez aussi profiter d’une aire de jeux pour enfant , de tripoux sur réservation ainsi que grillade frite et buvette sur place.
A Saint Privat de Vallongue la place du marché s’anime pour un vide grenier et un marché toute la journée. Vous pourrez aussi profiter d’une aire de jeux pour enfant , de tripoux sur réservation ainsi que grillade frite et buvette sur place. .
Place du marché Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 98 03 10 85
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English :
In Saint Privat de Vallongue, the market square comes alive with an all-day garage sale and market. You can also enjoy a children’s play area, tripoux (on reservation) and a barbeque with French fries and refreshments.
L’événement VIDE GRENIER, BROCANTE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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