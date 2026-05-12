Thilouze

Vide-grenier Brocante

Rue de la Baronne Thilouze Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier Brocante

Site de la Baronne à Thilouze

150 exposants

Buvette et restauration sur place.

Vide grenier Brocante

Site de la Baronne à Thilouze

150 exposants

Buvette et restauration sur place. .

Rue de la Baronne Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 19 76 21 61 unc.thilouze@gmail.com

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English :

Flea market

Baronne site in Thilouze

150 exhibitors

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-grenier Brocante Thilouze a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme