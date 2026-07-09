Vide Grenier Brocante Vouhé
dimanche 23 août 2026 · Vouhé
Informations pratiques
Vouhé
Vide Grenier Brocante
Centre bourg Vouhé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-23
24ème vide grenier et brocante dans les rues du village.
Restauration et buvette sur place ou à emporter.
Tombola, promenade en poneys, exposition de créateurs.
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Centre bourg Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 72 21 a.vouheenfete@orange.fr
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English :
24th annual yard sale and flea market in the village streets.
Food and drinks available on-site or for takeout.
Raffle, pony rides, and an exhibition of local artists.
L’événement Vide Grenier Brocante Vouhé a été mis à jour le 2026-07-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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