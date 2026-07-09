Informations pratiques

Vouhé

Vide Grenier Brocante

Centre bourg Vouhé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

24ème vide grenier et brocante dans les rues du village.

Restauration et buvette sur place ou à emporter.

Tombola, promenade en poneys, exposition de créateurs.

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Centre bourg Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 72 21 a.vouheenfete@orange.fr

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English :

24th annual yard sale and flea market in the village streets.

Food and drinks available on-site or for takeout.

Raffle, pony rides, and an exhibition of local artists.

L’événement Vide Grenier Brocante Vouhé a été mis à jour le 2026-07-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin