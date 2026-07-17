Découverte de l’éclipse solaire Vouhé
mercredi 12 août 2026 · Vouhé
Informations pratiques
Vouhé
Découverte de l’éclipse solaire
Sous le préau communal Vouhé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le mercredi 12 août, à partir de 19h, rendez-vous sous le préau communal, à côté du stade, pour une animation conviviale autour de l’éclipse solaire.
Cette soirée est destinée uniquement aux habitants de Vouhé, des plus jeunes aux moins jeunes.
Grâce à M. Mickaël Jeu-Herault, professeur de physique au collège Notre-Dame de Niort, vous découvrirez de manière simple et ludique le phénomène des éclipses, avant de fabriquer votre propre boîte afin d’observer l’éclipse en toute sécurité. Quelques lunettes spéciales seront également mises à disposition pour une observation directe dans des conditions adaptées.
Animation sur inscription auprès de la mairie de Vouhé Les inscriptions seront closes dès que la capacité d’accueil sera atteinte, afin de préserver la qualité de l’animation. .
Sous le préau communal Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Découverte de l’éclipse solaire
L’événement Découverte de l’éclipse solaire Vouhé a été mis à jour le 2026-07-17 par CC Val de Gâtine
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