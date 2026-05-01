VIDE GRENIER Cessenon-sur-Orb
VIDE GRENIER Cessenon-sur-Orb dimanche 17 mai 2026.
Cessenon-sur-Orb
VIDE GRENIER
Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Vide Grenier des pompiers
Stade de rugby
grand vide grenier des pompiers de 8h à 18h
buvette et restauration sur place
tombola 2 euros le ticket
8 euros les 5 mètres
Réservez votre emplacement 06 82 33 20 66 .
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 82 33 20 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Firemen’s Flea Market
Rugby stadium
L’événement VIDE GRENIER Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
À voir aussi à Cessenon-sur-Orb (Hérault)
- LA DOLCE FESTA Cessenon-sur-Orb 15 mai 2026
- LES CHORISTES DE CESSENON Cessenon-sur-Orb 29 mai 2026
- COCO LIBRI Cessenon-sur-Orb 30 mai 2026
- SOIRÉE VINO PLANCHA Cessenon-sur-Orb 24 juillet 2026