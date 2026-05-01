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VIDE GRENIER Cessenon-sur-Orb

VIDE GRENIER Cessenon-sur-Orb dimanche 17 mai 2026.

Ville : 34460 Cessenon-sur-Orb

Département : Hérault

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Cessenon-sur-Orb

VIDE GRENIER

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Vide Grenier des pompiers
Stade de rugby
grand vide grenier des pompiers de 8h à 18h
buvette et restauration sur place
tombola 2 euros le ticket

8 euros les 5 mètres
Réservez votre emplacement 06 82 33 20 66   .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 82 33 20 66 

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English :

Firemen’s Flea Market
Rugby stadium

L’événement VIDE GRENIER Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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