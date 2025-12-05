VIDE-GRENIER CHAMPLAY (89) Champlay

Grande Rue Champlay Yonne

Tarif : – –

Dimanche 7 Juin 2026
Organisé par l’Association Le Mouth’Lon

Grande Rue
2 € le ml

Grande Rue Champlay 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 30 35 89 

L’événement VIDE-GRENIER CHAMPLAY (89) Champlay a été mis à jour le 2025-12-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)