Informations pratiques

Millery

Vide Grenier Charentois

Hameau de Charentois Millery Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez partager une journée conviviale à l’occasion du Vide-grenier des Charentois !

Que vous soyez chineur passionné, amateur de bonnes affaires ou simplement à la recherche d’une agréable sortie en famille, cet événement est l’occasion idéale de dénicher des objets insolites, des vêtements, des livres, des jouets, du mobilier ou encore des trésors d’autrefois, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Les exposants bénéficient d’un emplacement gratuit (sur réservation).

Une buvette et un espace de restauration seront disponibles tout au long de la journée pour permettre aux visiteurs et aux exposants de se restaurer sur place.

Informations pratiques

• Date dimanche 23 août 2026

• Horaires de 8h à 18h

• Entrée visiteurs gratuite

• Emplacements exposants gratuits, sur réservation

• Réservations 06 41 87 84 78 (appel ou SMS)

• E-mail christinejacob@icloud.com

Une belle occasion de chiner, de vendre, de faire de belles rencontres et de profiter d’une journée placée sous le signe de la bonne humeur ! .

Hameau de Charentois Millery 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 87 84 78 christinejacob@icloud.com

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English : Vide Grenier Charentois

L’événement Vide Grenier Charentois Millery a été mis à jour le 2026-07-16 par OT des Terres d’Auxois