Visite du bourg ancien et d’une maison de notaires XVIIe s, Eglise de Millery, Millery

Informations pratiques

Visite du bourg ancien et d’une maison de notaires XVIIe s Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise de Millery Rhône

limité à 25 personnes. Inscription sur répondeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Rendez-vous parvis de l’église pour une visite du centre ancien du village et ses transformations successives. Visite de la maison des notaires Chalamel bâtie début XVIIe s.Histoire de la baronnie de Montagny-Millery

Eglise de Millery Place de l’église 69390 Millery Millery 69390 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0965374004 »}] Sa construction, sa restauration dans les années 80, celle du clocher en 2008,

Christ en croix selon Simon Saint-Jean mis en lumière, Vierge dorée, Saints de Millery et les bustes reliquaires

Journées européennes du patrimoine

©patrimoine et traditions, Millery