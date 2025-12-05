VIDE GRENIER CHÂTEAU-CHINON (58) La Gare Château-Chinon (Campagne)
VIDE GRENIER CHÂTEAU-CHINON (58) La Gare Château-Chinon (Campagne) dimanche 21 juin 2026.
VIDE GRENIER CHÂTEAU-CHINON (58)
La Gare Avenue de la Gare Château-Chinon (Campagne) Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
VIDE GRENIER CHÂTEAU-CHINON (58)
Dimanche 21 Juin 2026
organisé par l’Association Sportive du LEGTA du Morvan
La Gare
2 € le ml
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
La Gare Avenue de la Gare Château-Chinon (Campagne) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 89 69 22
English : VIDE GRENIER CHÂTEAU-CHINON (58)
L’événement VIDE GRENIER CHÂTEAU-CHINON (58) Château-Chinon (Campagne) a été mis à jour le 2025-12-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)