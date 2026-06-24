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Vide grenier Chavanat

Vide grenier Chavanat

Vide grenier Chavanat dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
Place de la pêcherie
Ville
23250 Chavanat
Département
Creuse
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif

Chavanat

Vide grenier

Place de la pêcherie Chavanat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Vide grenier sur la place du village, à partir de 8h.

Buvette et restauration à midi
WC en extérieur   .

Place de la pêcherie Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 88 11 06 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Chavanat a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Creuse Sud Ouest