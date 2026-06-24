Chavanat

Vide grenier

Place de la pêcherie Chavanat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vide grenier sur la place du village, à partir de 8h.

Buvette et restauration à midi

WC en extérieur .

Place de la pêcherie Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 88 11 06

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Chavanat a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Creuse Sud Ouest