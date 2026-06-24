Vide grenier Chavanat
Vide grenier Chavanat dimanche 19 juillet 2026.
Chavanat
Vide grenier
Place de la pêcherie Chavanat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide grenier sur la place du village, à partir de 8h.
Buvette et restauration à midi
WC en extérieur .
Place de la pêcherie Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 88 11 06
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Chavanat a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Creuse Sud Ouest