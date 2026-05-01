Vide grenier Chevroux Stade de foot Chevroux

Chevroux

Vide grenier Chevroux

Stade de foot Route de la fougère Chevroux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:30:00

fin : 2026-05-17 16:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez chiner ! Snack et buvette.

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Stade de foot Route de la fougère Chevroux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 03 61 94 soudesecoles.chevroux@gmail.com

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English : Chevroux Flea Market

Come and browse! Snack bar and refreshments.

L’événement Vide grenier Chevroux Chevroux a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux