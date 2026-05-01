Vide grenier Chevroux Stade de foot Chevroux
Vide grenier Chevroux Stade de foot Chevroux dimanche 17 mai 2026.
Chevroux
Vide grenier Chevroux
Stade de foot Route de la fougère Chevroux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:30:00
fin : 2026-05-17 16:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez chiner ! Snack et buvette.
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Stade de foot Route de la fougère Chevroux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 03 61 94 soudesecoles.chevroux@gmail.com
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English : Chevroux Flea Market
Come and browse! Snack bar and refreshments.
L’événement Vide grenier Chevroux Chevroux a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux