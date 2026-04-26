Claracq

Vide grenier

Salle des sports Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Buvette et restauration sur place. .

Salle des sports Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 69 44 32

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Claracq a été mis à jour le 2026-04-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran