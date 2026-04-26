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Vide grenier Claracq

Vide grenier Claracq

Vide grenier Claracq jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Salle des sports

Ville : 64330 Claracq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Claracq

Vide grenier

Salle des sports Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Buvette et restauration sur place.   .

Salle des sports Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 69 44 32 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Claracq a été mis à jour le 2026-04-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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