Informations pratiques

Cohade

Vide-Grenier

Le bourg Cohade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Vide-greniers organisé par l’APE de Cohade

.

Le bourg Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 39 00 10 apecohade@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale organized by APE Cohade

L’événement Vide-Grenier Cohade a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne