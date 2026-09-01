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AGENDA · Cohade

Vide-Grenier Cohade

dimanche 20 septembre 2026 · Cohade

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Le bourg
Ville
43100 Cohade
Département
Haute-Loire
Tarif

Cohade

Vide-Grenier

Le bourg Cohade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Vide-greniers organisé par l’APE de Cohade
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Le bourg Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 39 00 10  apecohade@outlook.fr

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English :

Garage sale organized by APE Cohade

L’événement Vide-Grenier Cohade a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne