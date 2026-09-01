AGENDA · Cohade
Vide-Grenier Cohade
dimanche 20 septembre 2026 · Cohade
Informations pratiques
Cohade
Vide-Grenier
Le bourg Cohade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Vide-greniers organisé par l’APE de Cohade
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Le bourg Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 39 00 10 apecohade@outlook.fr
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English :
Garage sale organized by APE Cohade
L’événement Vide-Grenier Cohade a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne