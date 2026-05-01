Condorcet

Vide grenier Condorcet

Place du 19 Mars 1944 Condorcet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vide-grenie au profit des écoles Condorcet dimanche 8 juin avec snack et buvette toute la journée et concours de pétanque à 14h (système aurard doublette montée) 10€/équipe

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Place du 19 Mars 1944 Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 75 29 20

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English :

Garage sale in aid of the Condorcet schools on Sunday June 8, with snacks and refreshments all day and pétanque competition at 2pm (aurard doublette montée system): 10?/team

L’événement Vide grenier Condorcet Condorcet a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale