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Vide grenier Condorcet Condorcet

Vide grenier Condorcet Condorcet dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Place du 19 Mars 1944

Ville : 26110 Condorcet

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Condorcet

Vide grenier Condorcet

Place du 19 Mars 1944 Condorcet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Vide-grenie au profit des écoles Condorcet dimanche 8 juin avec snack et buvette toute la journée et concours de pétanque à 14h (système aurard doublette montée) 10€/équipe
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Place du 19 Mars 1944 Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 75 29 20 

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English :

Garage sale in aid of the Condorcet schools on Sunday June 8, with snacks and refreshments all day and pétanque competition at 2pm (aurard doublette montée system): 10?/team

L’événement Vide grenier Condorcet Condorcet a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale