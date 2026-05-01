Vide grenier Costaros
Vide grenier Costaros dimanche 24 mai 2026.
Costaros
Vide grenier
Place du marché Costaros Haute-Loire
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
le mètre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez chiner des objets de toute sortes ! Organisé par Costaros pétanque.
Buvette sur place.
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Place du marché Costaros 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 13 53 90
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English :
Come and bargain-hunt all sorts of objects! Organized by Costaros pétanque.
Refreshments on site.
L’événement Vide grenier Costaros a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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