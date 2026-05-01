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Vide grenier Costaros

Vide grenier Costaros dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Place du marché

Ville : 43490 Costaros

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 1.5 1.5 1.5 le mètre

Costaros

Vide grenier

Place du marché Costaros Haute-Loire

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Venez chiner des objets de toute sortes ! Organisé par Costaros pétanque.
Buvette sur place.
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Place du marché Costaros 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 13 53 90 

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English :

Come and bargain-hunt all sorts of objects! Organized by Costaros pétanque.
Refreshments on site.

L’événement Vide grenier Costaros a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire

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