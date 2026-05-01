Costaros

Vide grenier

Place du marché Costaros Haute-Loire

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez chiner des objets de toute sortes ! Organisé par Costaros pétanque.

Buvette sur place.

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Place du marché Costaros 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 13 53 90

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English :

Come and bargain-hunt all sorts of objects! Organized by Costaros pétanque.

Refreshments on site.

L’événement Vide grenier Costaros a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire