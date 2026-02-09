Vide-grenier Couzeix
Vide-grenier Couzeix dimanche 3 mai 2026.
Vide-grenier
Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Le Comité des Fêtes de la commune de Couzeix organise un grand vide-grenier de printemps.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 61 08 18 cdfcouzeix@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Couzeix a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Limoges Métropole