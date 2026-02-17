Vide grenier Rue Saint-Sébastien Cresancey
Vide grenier Rue Saint-Sébastien Cresancey dimanche 13 septembre 2026.
Rue Saint-Sébastien Rue Saint Sébastien Cresancey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Vide grenier le dimanche 13 septembre 2026
Au cœur du village de Cresancey permettant l’exposition et la vente aux particuliers de biens dont ils n’ont plus l’utilité ou qui serviront à d’autres suivant leurs besoins.
particuliers 2€ le ml.
Restauration rapide et buvette sur place. .
Rue Saint-Sébastien Rue Saint Sébastien Cresancey 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 00 82 55 alexandremarcaire@hotmail.com
L’événement Vide grenier Cresancey a été mis à jour le 2026-02-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY