Vide grenier Rue Saint-Sébastien Cresancey

Vide grenier

Rue Saint-Sébastien Rue Saint Sébastien Cresancey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide grenier le dimanche 13 septembre 2026

Au cœur du village de Cresancey permettant l’exposition et la vente aux particuliers de biens dont ils n’ont plus l’utilité ou qui serviront à d’autres suivant leurs besoins.

particuliers 2€ le ml.

Restauration rapide et buvette sur place. .

Rue Saint-Sébastien Rue Saint Sébastien Cresancey 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 00 82 55 alexandremarcaire@hotmail.com

L'événement Vide grenier Cresancey a été mis à jour le 2026-02-17