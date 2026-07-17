Vide-grenier dans la cour du 5 rue du Ballet à St-Félix Nouveau Studio Théâtre Nantes
dimanche 6 septembre 2026 · Nouveau Studio Théâtre · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 09:30 – 17:30
Gratuit : non Entrée libre – Emplacement à 8€/2mètres linéaires L’entrée du site s’ouvre gratuitement aux visiteur.euses à 9h30.Emplacement.s à réserver par les exposant.es via HelloAsso (en priorité / par mail ou tel si impossibilité de procéder en ligne) : https://www.helloasso.com/associations/nouveau-studio-theatre/evenements/vide-grenier-st-felix-dans-la-cour-du-nouveau-studio-theatrenouveaustudiotheatre@gmail.com – 02 51 86 13 06 En famille, Tout public, Personne en situation de handicap, Senior
L’association du Nouveau Studio Théâtre organise un 2e vide-grenier dans sa cour extérieure ! Un espace chaleureux qui se veut ouvert sur le quartier et dans lequel prennent parfois place des propositions artistiques.Ce dim. 6 sept., 50 emplacements vous sont proposés, répartis entre l’avant et l’arrière cour du lieu. Déchargement à l’extérieur dans un espace dédié à -30M (l’accès à la cour est piétonnisé).Un bar sera ouvert sur place et des sanitaires seront accessibles.Une installation curieuse sera proposée par l’artiste Jonathan Poulet ![En cas d’évènement complet, nous ouvrons une liste d’attente, écrivez-nous pour vous inscrire !]
Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/vide-greniers
Afficher la carte du lieu Nouveau Studio Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Julia Kerninon : La Dernière des Wilberforce – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 17 juillet 2026
- Anime ton quartier Bellevue, Square Lucien Aubert, Nantes 17 juillet 2026
- , Salle festive Nantes Nord, Nantes 17 juillet 2026
- La Diseuse, Square des Rossignols,, Nantes 17 juillet 2026
- Pause poétique au jardin des rossignols, Square des Rossignols, Nantes 17 juillet 2026