Vide grenier de Beg-Meil Parking la Chapelle Saint-Guénolé Fouesnant
samedi 15 août 2026 · Parking la Chapelle Saint-Guénolé · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Vide grenier de Beg-Meil
Parking la Chapelle Saint-Guénolé Beg-Meil Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Organisé par l’association paroissiale de Fouesnant
Vente des dons reçus livres, tableaux, vaisselle, linge, brocante, cartes postales pour l’entretien de la chapelle. .
Parking la Chapelle Saint-Guénolé Beg-Meil Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 86 89 64 53
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English :
L’événement Vide grenier de Beg-Meil Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-30 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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