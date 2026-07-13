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AGENDA · Fouesnant

Vide grenier de Beg-Meil Parking la Chapelle Saint-Guénolé Fouesnant

samedi 15 août 2026 · Parking la Chapelle Saint-Guénolé · Fouesnant

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parking la Chapelle Saint-Guénolé
Adresse
Beg-Meil
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

Fouesnant

Vide grenier de Beg-Meil

Parking la Chapelle Saint-Guénolé Beg-Meil Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Organisé par l’association paroissiale de Fouesnant
Vente des dons reçus livres, tableaux, vaisselle, linge, brocante, cartes postales pour l’entretien de la chapelle.   .

Parking la Chapelle Saint-Guénolé Beg-Meil Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 86 89 64 53 

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English :

L’événement Vide grenier de Beg-Meil Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-30 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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