Vide grenier de Beg-Meil Parking la Chapelle Saint-Guénolé Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Vide grenier de Beg-Meil

Parking la Chapelle Saint-Guénolé Beg-Meil Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Organisé par l’association paroissiale de Fouesnant

Vente des dons reçus livres, tableaux, vaisselle, linge, brocante, cartes postales pour l’entretien de la chapelle. .

Parking la Chapelle Saint-Guénolé Beg-Meil Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 86 89 64 53

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English :

L’événement Vide grenier de Beg-Meil Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-30 par OT FOUESNANT LES GLENAN