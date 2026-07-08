Escale des arts expositions de Frédéric Cadiou et Lisa Sagnet l’Archipel Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Escale des arts expositions de Frédéric Cadiou et Lisa Sagnet

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-17

Durant l’été, l’Archipel accueille chaque semaine les œuvres de deux artistes plasticiens (peintres, photographes, graveur·euses…) du pays fouesnantais, amateur·rice·s ou professionnel·le·s.

Au programme cette semaine Frédéric Cadiou et Lisa Sagnet

– Frédéric Cadiou, peinture encre et acrylique

Frédéric Cadiou est un artiste peintre né en 1980 et originaire de Fouesnant, où est basé son atelier (au Cap Coz).

Ses œuvres capturent des instants suspendus où la nature dialogue avec la perception humaine. Ombres projetées, lignes élancées, compositions épurées chaque peinture révèle une tension subtile entre profondeur et minimalisme. À travers une palette maîtrisée et des contrastes affirmés, l’artiste crée des atmosphères calmes, presque méditatives. Le regard est guidé vers l’horizon, entre silence, espace et contemplation. Une peinture où la lumière structure le paysage et où l’ombre devient langage…

– Lisa Sagnet, pastel, eau forte et manière noire

Diplômée de l’EESAB Quimper (École européenne supérieure d’art de Bretagne), Lisa Sagnet est une artiste qui a débuté son parcours dans le champ de la gravure. Entre pratique effrénée du dessin et découverte boulimique de nouvelles techniques d’impression, elle rajoute ensuite de nombreuses cordes à son arc en apprenant et enseignant les subtilités du trait imprimé. Elle cocrée, en 2023, un atelier de gravure le Graphlab.

Dans son travail, les images se forment dans la pénombre et se parent d’un drap sombre. Les personnages sortent des rochers, des ruines et explorent leur patrimoine. Entre roman graphique en noir et blanc et détails photographiques de souvenirs délavés en intérieur, la manière noire, l’eau forte et le dessin s’allient pour faire surgir les découvertes de la vie quotidienne. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

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English :

L’événement Escale des arts expositions de Frédéric Cadiou et Lisa Sagnet Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT FOUESNANT LES GLENAN