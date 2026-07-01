AGENDA · Fouesnant
1er grand prix ville de Fouesnant, boulodrome de fouesnant, Fouesnant
dimanche 2 août 2026 · boulodrome de fouesnant · Fouesnant
Informations pratiques
1er grand prix ville de Fouesnant Dimanche 2 août, 09h00 boulodrome de fouesnant Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T09:00:00+02:00 – 2026-08-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T09:00:00+02:00 – 2026-08-02T12:00:00+02:00
Bonjour à tous
Venez nombreux à notre 1er grand prix ..
Pensez à vous inscrire..
https://www.facebook.com/events/1354944866468128/
boulodrome de fouesnant Allée de loc Hilaire, FOUESNANT Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1354944866468128/ »}] https://www.facebook.com/events/1354944866468128/ AVEN
Bonjour à tous pétanque
À voir aussi à Fouesnant (Finistère)
- Le Festidreuz Terrain de kerchann Beg-Meil Fouesnant 2 juillet 2026
- DEBOUT SUR LE ZINC – FESTI’DREUZ (29), Festidreuz, Fouesnant 3 juillet 2026
- Braderie de la Médiathèque vente de livres, revues, vinyles et CD l’Archipel Fouesnant 4 juillet 2026
- Braderie de la Médiathèque : vente de livres, revues, vinyles et CD, Eden Beach Club, Fouesnant 4 juillet 2026
- Escale des arts l’Archipel Fouesnant 6 juillet 2026