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1er grand prix ville de Fouesnant, boulodrome de fouesnant, Fouesnant

dimanche 2 août 2026 · boulodrome de fouesnant · Fouesnant

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
boulodrome de fouesnant
Adresse
Allée de loc Hilaire, FOUESNANT
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère

1er grand prix ville de Fouesnant Dimanche 2 août, 09h00 boulodrome de fouesnant Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T09:00:00+02:00 – 2026-08-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T09:00:00+02:00 – 2026-08-02T12:00:00+02:00

Bonjour à tous
Venez nombreux à notre 1er grand prix ..

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https://www.facebook.com/events/1354944866468128/

boulodrome de fouesnant Allée de loc Hilaire, FOUESNANT Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1354944866468128/ »}] https://www.facebook.com/events/1354944866468128/ AVEN
Bonjour à tous pétanque

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