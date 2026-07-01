1er grand prix ville de Fouesnant, boulodrome de fouesnant, Fouesnant

Informations pratiques

1er grand prix ville de Fouesnant Dimanche 2 août, 09h00 boulodrome de fouesnant Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T09:00:00+02:00 – 2026-08-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T09:00:00+02:00 – 2026-08-02T12:00:00+02:00

Bonjour à tous

Venez nombreux à notre 1er grand prix ..

Pensez à vous inscrire..

https://www.facebook.com/events/1354944866468128/

boulodrome de fouesnant Allée de loc Hilaire, FOUESNANT Fouesnant 29170 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1354944866468128/ »}] https://www.facebook.com/events/1354944866468128/ AVEN

Bonjour à tous pétanque