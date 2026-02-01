VIDE GRENIER DE GIRY Giry
VIDE GRENIER DE GIRY Giry dimanche 23 août 2026.
PLACE DU MAQUIS MARIAUX Giry Nièvre
Tarif : – –
Le Dimanche 23 Août 2026
Organisé par Giry Animations
Emplacement gratuit (6 ml)
PLACE DU MAQUIS MARIAUX Giry 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 93 97 72
