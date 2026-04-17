Vide-grenier de Gonneville-la-Mallet Place du village Gonneville-la-Mallet

Gonneville-la-Mallet

Vide-grenier de Gonneville-la-Mallet

Place du village 1 Rue de la République Gonneville-la-Mallet Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

À Gonneville-la-Mallet, le vide-grenier s’installe comme une parenthèse conviviale où trésors oubliés et belles trouvailles n’attendent plus que vous.

Inscription les samedis 18 avril et 2 mai au Foyer des anciens .

Place du village 1 Rue de la République Gonneville-la-Mallet 76280 Seine-Maritime Normandie videgrenniergonneville@gmail.com

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English : Vide-grenier de Gonneville-la-Mallet

L’événement Vide-grenier de Gonneville-la-Mallet Gonneville-la-Mallet a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie