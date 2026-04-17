Vide-grenier de Gonneville-la-Mallet Place du village Gonneville-la-Mallet
Vide-grenier de Gonneville-la-Mallet Place du village Gonneville-la-Mallet dimanche 17 mai 2026.
Gonneville-la-Mallet
Vide-grenier de Gonneville-la-Mallet
Place du village 1 Rue de la République Gonneville-la-Mallet Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
À Gonneville-la-Mallet, le vide-grenier s’installe comme une parenthèse conviviale où trésors oubliés et belles trouvailles n’attendent plus que vous.
Inscription les samedis 18 avril et 2 mai au Foyer des anciens .
Place du village 1 Rue de la République Gonneville-la-Mallet 76280 Seine-Maritime Normandie videgrenniergonneville@gmail.com
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English : Vide-grenier de Gonneville-la-Mallet
L’événement Vide-grenier de Gonneville-la-Mallet Gonneville-la-Mallet a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie