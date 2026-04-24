Vide-grenier de la Birochère Pornic
Vide-grenier de la Birochère Pornic dimanche 19 juillet 2026.
Pornic
Vide-grenier de la Birochère
Rue Pierre Fleury Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le vide grenier de la Birochère situé rue Pierre Fleury ou, rue de la Chine , lieu privilégié de nombreux chineurs, se déroule chaque année au mois de juillet sur environ 2500 m² d’exposition.
Ce vide grenier organisé par l’association des Amis de la Birochère rassemble dans une ambiance conviviale de nombreux exposants .
Rue Pierre Fleury Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 89 40 31 amisbirochere@gmail.com
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English :
The Birochère flea market, located on rue Pierre Fleury or rue de la Chine, is a favorite place for many bargain hunters. It takes place every year in July on about 2500 m² of exhibition space.
L’événement Vide-grenier de la Birochère Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic
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