Pornic

Vide-grenier de la Birochère

Rue Pierre Fleury Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le vide grenier de la Birochère situé rue Pierre Fleury ou, rue de la Chine , lieu privilégié de nombreux chineurs, se déroule chaque année au mois de juillet sur environ 2500 m² d’exposition.

Ce vide grenier organisé par l’association des Amis de la Birochère rassemble dans une ambiance conviviale de nombreux exposants .

Rue Pierre Fleury Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 89 40 31 amisbirochere@gmail.com

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English :

The Birochère flea market, located on rue Pierre Fleury or rue de la Chine, is a favorite place for many bargain hunters. It takes place every year in July on about 2500 m² of exhibition space.

L’événement Vide-grenier de la Birochère Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic