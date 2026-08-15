Informations pratiques

Bergerac

Vide-grenier de La Conne

3 Rue Jacques Tourneur Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:30:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’association de La Conne de Bergerac organise son traditionnel vide-grenier.

Rendez-vous dans la cour et le parc arboré de l’ancienne école de La Conne, 3 rue Jacques Tourneur à Bergerac.

Exposition de peinture. Buvette et restauration sur place. .

3 Rue Jacques Tourneur Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 94 20 15

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English : Vide-grenier de La Conne

L’événement Vide-grenier de La Conne Bergerac a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides