Vide-grenier de La Conne Bergerac
dimanche 23 août 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Vide-grenier de La Conne
3 Rue Jacques Tourneur Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
L’association de La Conne de Bergerac organise son traditionnel vide-grenier.
Rendez-vous dans la cour et le parc arboré de l’ancienne école de La Conne, 3 rue Jacques Tourneur à Bergerac.
Exposition de peinture. Buvette et restauration sur place. .
3 Rue Jacques Tourneur Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 94 20 15
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English : Vide-grenier de La Conne
L’événement Vide-grenier de La Conne Bergerac a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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