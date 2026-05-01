Montpeyroux

VIDE GRENIER DE LA DYSSE

Rue de la Dysse Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

de 9h à 15h.

Lieu Rue de la Dysse et Rues adjacentes, Montpeyroux

Buvette et petite restauration sur place

L’Association la Dysse Animée

organise son vide grenier annuel.

Venez chiner ou faire du tri dans vos armoires dans une ambiance printanière et conviviale )

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité et de bonnes affaires !

Tarif exposant 5 € par emplacement (gratuit pour les adhérents) Date limite d’inscription 27 mai 2026

Ouverture de la Guinguette de la Dysse à 9h .

Rue de la Dysse Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 48 07 65 89 jeannedrean@gmail.com

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English : VIDE GRENIER DE LA DYSSE

9 a.m. to 3 p.m.

Location: Rue de la Dysse and adjacent streets, Montpeyroux

Refreshments and snacks on site

L’événement VIDE GRENIER DE LA DYSSE Montpeyroux a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT