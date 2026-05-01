VIDE GRENIER DE LA DYSSE Montpeyroux
VIDE GRENIER DE LA DYSSE Montpeyroux dimanche 31 mai 2026.
Montpeyroux
VIDE GRENIER DE LA DYSSE
Rue de la Dysse Montpeyroux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
de 9h à 15h.
Lieu Rue de la Dysse et Rues adjacentes, Montpeyroux
Buvette et petite restauration sur place
L’Association la Dysse Animée
organise son vide grenier annuel.
Venez chiner ou faire du tri dans vos armoires dans une ambiance printanière et conviviale )
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité et de bonnes affaires !
Tarif exposant 5 € par emplacement (gratuit pour les adhérents) Date limite d’inscription 27 mai 2026
Ouverture de la Guinguette de la Dysse à 9h .
Rue de la Dysse Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 48 07 65 89 jeannedrean@gmail.com
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English : VIDE GRENIER DE LA DYSSE
9 a.m. to 3 p.m.
Location: Rue de la Dysse and adjacent streets, Montpeyroux
Refreshments and snacks on site
L’événement VIDE GRENIER DE LA DYSSE Montpeyroux a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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