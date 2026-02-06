VINO VOICE Montpeyroux
VINO VOICE Montpeyroux vendredi 13 février 2026.
VINO VOICE
301 Chemin de Saint-Étienne Montpeyroux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13 2026-03-13
Karaoké et dégustation de vin
Concours de chant-karaoké.
Le temps d’une soirée, laissez libre cours à vos talents de chanteurs et montez sur la scène Vino Voice.
Les chanteurs retenus accèderont à la possibilité d’être candidats pour la finale qui aura lieu le vendredi 12 juin au château d’Arboras.
De somptueux lots à remporter dont une nuit pour deux au château d’Arboras, 2 repas pour deux dans des restaurants gastronomiques de la région Occitanie.
Planches mixte pour Deux personnes ( charcuterie et fromage Espagnol sélectionnés par nos soins) .
301 Chemin de Saint-Étienne Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 47 63 53 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Karaoke and wine tasting
L’événement VINO VOICE Montpeyroux a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT