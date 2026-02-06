VINO VOICE Montpeyroux

VINO VOICE

301 Chemin de Saint-Étienne Montpeyroux Hérault

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13 2026-03-13

Karaoké et dégustation de vin

Concours de chant-karaoké.

Le temps d’une soirée, laissez libre cours à vos talents de chanteurs et montez sur la scène Vino Voice.

Les chanteurs retenus accèderont à la possibilité d’être candidats pour la finale qui aura lieu le vendredi 12 juin au château d’Arboras.

De somptueux lots à remporter dont une nuit pour deux au château d’Arboras, 2 repas pour deux dans des restaurants gastronomiques de la région Occitanie.

Planches mixte pour Deux personnes ( charcuterie et fromage Espagnol sélectionnés par nos soins) .

Karaoke and wine tasting

