CHANTE POUR MOI MERBOUHA Montpeyroux
CHANTE POUR MOI MERBOUHA Montpeyroux vendredi 12 juin 2026.
Montpeyroux
CHANTE POUR MOI MERBOUHA
10 Avenue du Rosaire Montpeyroux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Spectacle en duo musical qui même chanson, danse et conte sur le thème de la transmission au sein de la famille.
.
10 Avenue du Rosaire Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 44 29 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical duo show that combines song, dance and storytelling on the theme of transmission within the family.
L’événement CHANTE POUR MOI MERBOUHA Montpeyroux a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
À voir aussi à Montpeyroux (Hérault)
- LECTURE POÉTIQUE & MUSICALE Montpeyroux 31 mai 2026
- VIDE GRENIER DE LA DYSSE Montpeyroux 31 mai 2026
- BALADE PAYSAGERE Montpeyroux 6 juin 2026
- VINO VOICE Montpeyroux 12 juin 2026
- PLACE AU TERROIR MONTPEYROUX Montpeyroux 17 juillet 2026