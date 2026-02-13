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CHANTE POUR MOI MERBOUHA Montpeyroux

CHANTE POUR MOI MERBOUHA Montpeyroux

CHANTE POUR MOI MERBOUHA Montpeyroux vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 10 Avenue du Rosaire

Ville : 34150 Montpeyroux

Département : Hérault

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Montpeyroux

CHANTE POUR MOI MERBOUHA

10 Avenue du Rosaire Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Spectacle en duo musical qui même chanson, danse et conte sur le thème de la transmission au sein de la famille.
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10 Avenue du Rosaire Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 44 29 15 

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English :

A musical duo show that combines song, dance and storytelling on the theme of transmission within the family.

L’événement CHANTE POUR MOI MERBOUHA Montpeyroux a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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