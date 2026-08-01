Informations pratiques

Frayssinet-le-Gélat

Vide-grenier de la fête de Frayssinet-le-Gélat

Place de l’école Frayssinet-le-Gélat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Dans le cadre des 3 jours de fête, le comité des fêtes vous invite pour la dernière journée à venir chiner à travers les stands et découvrir le trésor que vous emporterez chez vous !

Dans le cadre des 3 jours de fête, le comité des fêtes vous invite pour la dernière journée à venir chiner à travers les stands et découvrir le trésor que vous emporterez chez vous !

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Place de l’école Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 6 77 60 82 90

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English :

As part of the 3-day festival, the festival committee invites you to spend the final day browsing the booths and discovering the treasures you’ll take home!

L’événement Vide-grenier de la fête de Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Gourdon