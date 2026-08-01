Vide grenier de la Fête de l’été Courtenay
dimanche 23 août 2026 · Courtenay
Informations pratiques
Courtenay
Vide grenier de la Fête de l’été
Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Vide grenier de Courtenay Fête de l’été
La ville de courtenay organise son traditionnel vide-greniers durant la fête de l’été, le dimanche 23 août 2026. La réservation est obligatoire et doit être effectuée avant la manifestation.
Aucun exposant ne sera admis le matin même sans réservation et paiement préalables.
Modalités d’inscription à retrouver auprès .
Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 accueilpca@courtenay45.com
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English :
Courtenay Yard Sale Summer Festival
L’événement Vide grenier de la Fête de l’été Courtenay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO