Informations pratiques

Courtenay

Vide grenier de la Fête de l’été

Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Vide grenier de Courtenay Fête de l’été

La ville de courtenay organise son traditionnel vide-greniers durant la fête de l’été, le dimanche 23 août 2026. La réservation est obligatoire et doit être effectuée avant la manifestation.

Aucun exposant ne sera admis le matin même sans réservation et paiement préalables.

Modalités d’inscription à retrouver auprès .

Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 accueilpca@courtenay45.com

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English :

Courtenay Yard Sale Summer Festival

L’événement Vide grenier de la Fête de l’été Courtenay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO