Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Savasse

Vide grenier de la Pétanque de la Savasse

Place Val Fontaine Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Découvrez le Vide grenier de la Pétanque de la Savasse une journée de distractions et loisirs pour chiner, flâner et profiter d’une ambiance conviviale !

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Place Val Fontaine Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 79 93 73

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English :

Come check out the Savasse Pétanque Club’s Yard Sale: a day of fun and leisure where you can hunt for bargains, stroll around, and enjoy a friendly atmosphere!

L’événement Vide grenier de la Pétanque de la Savasse Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme