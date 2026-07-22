Vide grenier de la Pétanque de la Savasse Saint-Michel-sur-Savasse
dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Michel-sur-Savasse
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Savasse
Vide grenier de la Pétanque de la Savasse
Place Val Fontaine Saint-Michel-sur-Savasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Découvrez le Vide grenier de la Pétanque de la Savasse une journée de distractions et loisirs pour chiner, flâner et profiter d’une ambiance conviviale !
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Place Val Fontaine Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 79 93 73
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English :
Come check out the Savasse Pétanque Club’s Yard Sale: a day of fun and leisure where you can hunt for bargains, stroll around, and enjoy a friendly atmosphere!
L’événement Vide grenier de la Pétanque de la Savasse Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme