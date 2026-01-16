Vide Grenier de la Sainte Germaine

Châtelaillon-Plage

2026-09-06

fin : 2026-09-06

2026-09-06

Venez chiner, brocanter lors du célèbre et incontournable brocante de la Sainte Germaine, sur les grands boulevards de Châtelaillon-Plage.

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 18 18

Come and bargain-hunt at the famous and unmissable Brocante de la Sainte Germaine , on the main boulevards of Châtelaillon-Plage.

