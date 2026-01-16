Vide Grenier de la Sainte Germaine Châtelaillon-Plage
Vide Grenier de la Sainte Germaine Châtelaillon-Plage dimanche 6 septembre 2026.
Vide Grenier de la Sainte Germaine
Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
2026-09-06
Venez chiner, brocanter lors du célèbre et incontournable brocante de la Sainte Germaine, sur les grands boulevards de Châtelaillon-Plage.
Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 18 18
English :
Come and bargain-hunt at the famous and unmissable Brocante de la Sainte Germaine , on the main boulevards of Châtelaillon-Plage.
L’événement Vide Grenier de la Sainte Germaine Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage