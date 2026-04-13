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Vide grenier de Laloeuf Lalœuf

Vide grenier de Laloeuf Lalœuf

Vide grenier de Laloeuf Lalœuf vendredi 1 mai 2026.

Ville : 54115 Lalœuf

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Lalœuf

Vide grenier de Laloeuf

Lalœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 06:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Buvette et restauration sur place toute la journée.Tout public
0  .

Lalœuf 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 09 72 75 11 

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English :

Refreshments and food on site all day.

L’événement Vide grenier de Laloeuf Lalœuf a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS