Vide grenier de Laloeuf Lalœuf
Vide grenier de Laloeuf Lalœuf vendredi 1 mai 2026.
Lalœuf
Vide grenier de Laloeuf
Lalœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 06:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Buvette et restauration sur place toute la journée.Tout public
0 .
Lalœuf 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 09 72 75 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Refreshments and food on site all day.
L’événement Vide grenier de Laloeuf Lalœuf a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS