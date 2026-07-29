Vide grenier de l’Amicale des Employés Communaux Parc du Guémadeuc Pléneuf-Val-André
dimanche 9 août 2026 · Parc du Guémadeuc · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Vide grenier de l’Amicale des Employés Communaux
Parc du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Organisé par l’amicale des employés communaux. Buvette et restauration sur place.
Inscriptions et renseignements par téléphone ou par mail. .
Parc du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 39 28 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier de l’Amicale des Employés Communaux Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)
- La découverte des plantes comestibles sur le GR34 Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André 29 juillet 2026
- Balade historique Pléneuf la tête en l’air Place de Nantois Pléneuf-Val-André 29 juillet 2026
- Visite guidée Promenons-nous dans les champs du sarrasin au fromage Le Vaumadeuc Pléneuf-Val-André 29 juillet 2026
- Jeux de société Le Petit France Pléneuf-Val-André 29 juillet 2026
- Film Vaiana, la légende du bout du monde Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 29 juillet 2026