Vide grenier de l’Amicale des Employés Communaux Parc du Guémadeuc Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Vide grenier de l’Amicale des Employés Communaux

Parc du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Organisé par l’amicale des employés communaux. Buvette et restauration sur place.

Inscriptions et renseignements par téléphone ou par mail. .

Parc du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 39 28 18

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English :

L’événement Vide grenier de l’Amicale des Employés Communaux Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor