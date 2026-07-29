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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Vide grenier de l’Amicale des Employés Communaux Parc du Guémadeuc Pléneuf-Val-André

dimanche 9 août 2026 · Parc du Guémadeuc · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parc du Guémadeuc
Adresse
Avenue du Général Leclerc
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Vide grenier de l’Amicale des Employés Communaux

Parc du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Organisé par l’amicale des employés communaux. Buvette et restauration sur place.

Inscriptions et renseignements par téléphone ou par mail.   .

Parc du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 39 28 18 

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English :

L’événement Vide grenier de l’Amicale des Employés Communaux Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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