Vide grenier de l’APE Labenne
Vide grenier de l’APE Labenne dimanche 20 septembre 2026.
Labenne
Vide grenier de l’APE
Parking du Collège Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vide-grenier organisé par l’APE. Pour inscription et plus d’infos 07 60 26 71 48
Vide-grenier organisé par l’APE.
Pour inscription et plus d’infos 07 60 26 71 48 .
Parking du Collège Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 81 47 74
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English : Vide grenier de l’APE
Garage sale organized by the APE. For registration and further information: 07 60 26 71 48
L’événement Vide grenier de l’APE Labenne a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI LAS
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