Labenne

Vide grenier de l’APE

Parking du Collège Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vide-grenier organisé par l’APE. Pour inscription et plus d’infos 07 60 26 71 48

Vide-grenier organisé par l’APE.

Pour inscription et plus d’infos 07 60 26 71 48 .

Parking du Collège Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 81 47 74

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English : Vide grenier de l’APE

Garage sale organized by the APE. For registration and further information: 07 60 26 71 48

L’événement Vide grenier de l’APE Labenne a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI LAS