Azillanet

VIDE-GRENIER DE L’ASSAUT DES BAMBINS

Boulodrome Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Venez dénicher la perle rare au Boulodrome d’Azillanet ! Entre stands de trésors et tombola riche en cadeaux (bons, électroménager), profitez d’une journée festive avec buvette et restauration. Un événement organisé par l’APE au profit des enfants de nos villages. On vous attend nombreux !

Trouvailles, sourires et solidarité à Azillanet !

L’association de parents d’élèves L’Assaut des Bambins transforme le boulodrome en caverne d’Alibaba. Que vous soyez collectionneur ou amateur de seconde main, parcourez les étals à la recherche de pépites. Tentez votre chance à la grande tombola (1€ le ticket) pour remporter de superbes lots !

Restauration et buvette sur place vous permettront de faire une pause gourmande entre deux bonnes affaires. Une belle occasion de soutenir les projets pédagogiques du RPI Azillanet-Cesseras tout en passant un dimanche convivial en plein air. .

Boulodrome Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 79 04 28 35

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English : VIDE-GRENIER DE L’ASSAUT DES BAMBINS

Come and find that rare gem at the Boulodrome d’Azillanet! Between treasure stalls and a tombola full of gifts (vouchers, household appliances), enjoy a festive day with refreshments and food. An event organized by the APE to benefit the children of our villages. We look forward to seeing you there!

L’événement VIDE-GRENIER DE L’ASSAUT DES BAMBINS Azillanet a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC