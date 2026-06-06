Vide-Grenier de l’Association des Amis de l’Eglise Notre-Dame de Chamant Chamant samedi 6 juin 2026.

Chamant

Vide-Grenier de l’Association des Amis de l’Eglise Notre-Dame de Chamant

Rue du Moulin Chamant Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07 2026-07-12 2026-07-14

Vide grenier organisé par une association au profit de la restauration de l’intérieur de l’église de Chamant.

Grande diversité des articles exposés.

Vide grenier organisé par une association au profit de la restauration de l’intérieur de l’église de Chamant.

Grande diversité des articles exposés. .

Rue du Moulin Chamant 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 08 51 93 07 lesamisdeleglise@dechamant.fr

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English :

Garage sale organized by an association to benefit the restoration of the interior of Chamant church.

Great diversity of items on display.

L’événement Vide-Grenier de l’Association des Amis de l’Eglise Notre-Dame de Chamant Chamant a été mis à jour le 2026-05-28 par Chantilly-Senlis Tourisme