Ligny-le-Châtel

Vide-grenier de Ligny

Vers l’église Ligny-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Restauration et buvette sur place pour rendre cette journée conviviale. .

Vers l’église Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 41 11 78 comitedesfeteslignylechatel@gmail.com

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English : Vide-grenier de Ligny

L’événement Vide-grenier de Ligny Ligny-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois