Vide-grenier de Ligny Ligny-le-Châtel
Vide-grenier de Ligny Ligny-le-Châtel dimanche 10 mai 2026.
Ligny-le-Châtel
Vide-grenier de Ligny
Vers l’église Ligny-le-Châtel Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Restauration et buvette sur place pour rendre cette journée conviviale. .
Vers l’église Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 41 11 78 comitedesfeteslignylechatel@gmail.com
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English : Vide-grenier de Ligny
L’événement Vide-grenier de Ligny Ligny-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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