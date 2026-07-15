Vide-grenier de l’Ostal Tiers-Lieu à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou
dimanche 9 août 2026 · Saint Aulaye-Puymangou
Informations pratiques
Saint Aulaye-Puymangou
Vide-grenier de l’Ostal Tiers-Lieu à Saint-Aulaye
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
L’Ostal Tiers- lieu de Saint-Aulaye organise un vide-grenier, le dimanche 09 août, de 08h à 18h, dans le parc de la mairie de Saint-Aulaye (Château)
Infos et inscriptions au 05 53 91 32 91
L’Ostal Tiers- lieu de Saint-Aulaye organise un vide-grenier, le dimanche 09 août, de 08h à 18h, dans le parc de la mairie de Saint-Aulaye (Château)
Infos et inscriptions au 05 53 91 32 91 .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 32 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-grenier de l’Ostal Tiers-Lieu à Saint-Aulaye
L’Ostal Tiers- lieu de Saint-Aulaye is organizing a garage sale on Sunday July 20, from 8am to 6pm, in the grounds of Saint-Aulaye town hall (Château)
Information and registration: 05 53 91 32 91
L’événement Vide-grenier de l’Ostal Tiers-Lieu à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-07-15 par Val de Dronne
À voir aussi à Saint Aulaye-Puymangou (Dordogne)
- Accueil à la Ferme Castanéiculture et Ferme Avicole en Pays de Saint-Aulaye Office de Tourisme Saint Aulaye-Puymangou 21 juillet 2026
- Marché nocturne à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou 23 juillet 2026
- Été Actif Draisienne électrique esplanade du chateau de St Aulaye Saint Aulaye-Puymangou 24 juillet 2026
- Le Salon International du Pastel Saint Aulaye-Puymangou 25 juillet 2026
- Mercredi récréatif Découverte du Pastel pour les enfants de 6 à 10 ans. Saint Aulaye-Puymangou 29 juillet 2026