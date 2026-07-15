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Vide-grenier de l’Ostal Tiers-Lieu à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou

dimanche 9 août 2026 · Saint Aulaye-Puymangou

Vide-grenier de l’Ostal Tiers-Lieu à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
24410 Saint Aulaye-Puymangou
Département
Dordogne
Tarif

Saint Aulaye-Puymangou

Vide-grenier de l’Ostal Tiers-Lieu à Saint-Aulaye

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

L’Ostal Tiers- lieu de Saint-Aulaye organise un vide-grenier, le dimanche 09 août, de 08h à 18h, dans le parc de la mairie de Saint-Aulaye (Château)
Infos et inscriptions au 05 53 91 32 91
L’Ostal Tiers- lieu de Saint-Aulaye organise un vide-grenier, le dimanche 09 août, de 08h à 18h, dans le parc de la mairie de Saint-Aulaye (Château)
Infos et inscriptions au 05 53 91 32 91   .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 32 91 

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English : Vide-grenier de l’Ostal Tiers-Lieu à Saint-Aulaye

L’Ostal Tiers- lieu de Saint-Aulaye is organizing a garage sale on Sunday July 20, from 8am to 6pm, in the grounds of Saint-Aulaye town hall (Château)
Information and registration: 05 53 91 32 91

L’événement Vide-grenier de l’Ostal Tiers-Lieu à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-07-15 par Val de Dronne

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