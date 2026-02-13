Le Salon International du Pastel

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:30:00

2026-07-25

Événement incontournable, organisé par l’association Pastel en Périgord, du 25 juillet au 23 août 2026. Patrick Henry est l’invité d’honneur de cette édition.

Événement incontournable, organisé par l’association Pastel en Périgord, présidé par M. Caillat, du 25 juillet au 23 août 2026. Ce salon s’est hissé au niveau des 3 plus grandes manifestations autour du pastel en quelques éditions, à l’échelle nationale. Patrick Henry est l’invité d’honneur de cette édition.

Exposition des œuvres nationales et internationales à la salle Joséphine Baker

Exposition des travaux de l’atelier du Pastel (élèves) à l’espace Colucci

Exposition au Musée du Pastel, entrée gratuite durant le Salon.

Les 3 lieux sont ouverts tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Entrée libre.

Retrouver toutes les informations sur le site www.pastelenperigord.net .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 02 42

