Informations pratiques

Sabadel-Lauzès

Vide-grenier de Sabadel-Lauzès

Le Bourg Sabadel-Lauzès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez chiner, dénicher, partager de belles trouvailles !

Animations et chasse au trésor.

On vous attend nombreux !

Venez chiner, dénicher, partager de belles trouvailles !

Animations et chasse au trésor.

On vous attend nombreux !

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Le Bourg Sabadel-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 11 09 94 84

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English :

Come browse, hunt for treasures, and share your great finds!

Activities and a treasure hunt.

We hope to see many of you there!

L’événement Vide-grenier de Sabadel-Lauzès Sabadel-Lauzès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Labastide-Murat