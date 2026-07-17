Vide-grenier de Sabadel-Lauzès Sabadel-Lauzès
dimanche 6 septembre 2026 · Sabadel-Lauzès
Informations pratiques
Sabadel-Lauzès
Vide-grenier de Sabadel-Lauzès
Le Bourg Sabadel-Lauzès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez chiner, dénicher, partager de belles trouvailles !
Animations et chasse au trésor.
On vous attend nombreux !
Venez chiner, dénicher, partager de belles trouvailles !
Animations et chasse au trésor.
On vous attend nombreux !
.
Le Bourg Sabadel-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 11 09 94 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse, hunt for treasures, and share your great finds!
Activities and a treasure hunt.
We hope to see many of you there!
L’événement Vide-grenier de Sabadel-Lauzès Sabadel-Lauzès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Labastide-Murat
À voir aussi à Sabadel-Lauzès (Lot)
- Concert de fin d’été Cécile CARDINOT Sabadel-Lauzès 30 août 2026