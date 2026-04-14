Vide Grenier de Saint-Cyr, parc Maurice Leluc, Saint-Cyr-l’École
Vide Grenier de Saint-Cyr, parc Maurice Leluc, Saint-Cyr-l’École dimanche 31 mai 2026.
Vide Grenier de Saint-Cyr Dimanche 31 mai, 09h00 parc Maurice Leluc Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
La Vide Greniers du Parc Maurice Leluc vous donne rendez-vous le 31 mai pour une journée conviviale placée sous le signe de la chine et des belles rencontres. Venez flâner entre les stands, dénicher des objets uniques, partager un moment chaleureux et redonner vie à des trésors oubliés.
parc Maurice Leluc Boulevard Henri Barbusse 78210 Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France
Flânez, chinez, profitez
Ville de Saint-Cyr l’école