Vide Grenier de Saint-Cyr, parc Maurice Leluc, Saint-Cyr-l’École

Vide Grenier de Saint-Cyr Dimanche 31 mai, 09h00 parc Maurice Leluc Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

La Vide Greniers du Parc Maurice Leluc vous donne rendez-vous le 31 mai pour une journée conviviale placée sous le signe de la chine et des belles rencontres. Venez flâner entre les stands, dénicher des objets uniques, partager un moment chaleureux et redonner vie à des trésors oubliés.

parc Maurice Leluc Boulevard Henri Barbusse 78210 Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France

Flânez, chinez, profitez

Ville de Saint-Cyr l’école