Vide grenier de Saint Pierre d’Entremont route de Vassy Saint-Pierre-d’Entremont dimanche 3 mai 2026.
route de Vassy Terrain de foot Saint-Pierre-d’Entremont Orne
Tarif : – –
Début : 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
2026-05-03
• De 7h00 à 18h00 -Terrain de foot, route de Vassy 61800 ST PIERRE D’ENTREMONT
• Sans réservation, parking sur le terrain, restauration et buvette sur place, 1,50 € le mètre linéaire.
Arrivée des exposants dès 6 h. Placement par les bénévoles par ordre d’arrivée. Le comité des illuminations innove en utilisant des gobelets ecocups uniques. .
route de Vassy Terrain de foot Saint-Pierre-d’Entremont 61800 Orne Normandie +33 6 58 21 57 25 comitedesillmuminaton61@yahoo.com
