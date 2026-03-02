Vide grenier de Saint Pierre d’Entremont route de Vassy Saint-Pierre-d’Entremont

Vide grenier de Saint Pierre d’Entremont

Saint-Pierre-d'Entremont Orne

Début : 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

2026-05-03

• De 7h00 à 18h00 -Terrain de foot, route de Vassy 61800 ST PIERRE D’ENTREMONT

• Sans réservation, parking sur le terrain, restauration et buvette sur place, 1,50 € le mètre linéaire.

Arrivée des exposants dès 6 h. Placement par les bénévoles par ordre d’arrivée. Le comité des illuminations innove en utilisant des gobelets ecocups uniques. .

+33 6 58 21 57 25 comitedesillmuminaton61@yahoo.com

