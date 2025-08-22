Circuit pédestre de découverte de St Pierre d’Entremont spécial enfant Saint-Pierre-d’Entremont Isère

Circuit pédestre de découverte de St Pierre d’Entremont spécial enfant

Circuit pédestre de découverte de St Pierre d’Entremont spécial enfant 15 place de l’église 38380 Saint-Pierre-d’Entremont Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte des deux villages bien distincts avec deux mairies et deux églises en répondant aux questions du livret de jeu.

+33 4 79 65 81 90

English : Special children’s walking tour of St Pierre d’Entremont

Discover two very different villages with two town halls and two churches by answering the questions in the game booklet.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die beiden sehr unterschiedlichen Dörfer mit zwei Rathäusern und zwei Kirchen, indem Sie die Fragen im Spielheft beantworten.

Italiano :

Scoprite due villaggi molto diversi tra loro, con due municipi e due chiese, rispondendo alle domande del libretto di gioco.

Español :

Descubre dos pueblos muy diferentes con dos ayuntamientos y dos iglesias respondiendo a las preguntas del cuaderno de juego.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme